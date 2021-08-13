При взрыве в Воронеже погиб один человек, еще 17 ранены

13 августа, Минск / Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших при взрыве в маршрутке в Воронеже выросло до 17 человек, одна женщина скончалась, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Воронежской области Александра Гусева.







Ранее сообщалось о 12 пострадавших."Число пострадавших выросло до 18, из них умерла одна женщина", - сообщил Александр Гусев.







Представитель городской станции скорой медицинской помощи рассказал ТАСС, что медики не смогли в настоящее время установить личность женщины, которая умерла. "Женщина, которая умерла, на нее данных нет. Она проходит как неизвестная. Ей примерно 35 лет", - сказал он. Он уточнил, что женщина умерла в больнице скорой медицинской помощи, у нее была травматическая ампутация обеих голеней, травматический шок 3-й степени.





Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое (находятся в реанимации, один человек в операционной). В городской станции скорой медицинской помощи уточнили, что среди пострадавших детей нет.





Следствие считает техническую версию основной для взрыва автобуса в Воронеже. "На данном этапе основная версия произошедшего техническая: неисправность оборудования транспортного средства либо внесение изменений в его конструкцию. Будут проведены экспертизы. По результатам экспресс-анализа следов взрывчатых веществ не выявлено", - сообщили в правоохранительных органах.





Вечером 12 августа в центре Воронежа в маршрутном такси произошел взрыв. Всего в момент взрыва в автобусе находились 35 человек. СК РФ возбудил дело, ведомство квалифицировало ЧП как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.-0-