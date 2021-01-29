При взрыве в жилом доме в Австрии пострадали несколько человек

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека пострадали в результате взрыва в многоквартирном жилом доме в Австрии, информирует местная газета Kleine Zeitung.

Раннее сообщалось, что инцидент произошел в общине Лангенцерсдорф около 8 часов утра по местному времени. По предварительным данным, причиной мог стать взрыв газа.

Верхний этаж здания оказался частично разрушен, квартиры на третьем и четвертом этажах разрушены полностью. На месте ЧП идет широкомасштабная спасательная операция.

Власти заверили, что жителям дома будет предоставлено общежитие, также их обеспечат всем необходимым. Пострадавшие в больнице, один из них получил серьезные травмы.

В настоящий момент есть вероятность того, что в жилом доме по-прежнему могут находиться люди. Территория вокруг здания оцеплена.-0-