При взрыве в жилом доме в Германии пострадали 25 человек

Фото Mitteldeutscher Rundfunk
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком городе Бланкенбурге (земля Саксония-Анхальт) при взрыве в многоквартирном доме пострадали 25 человек. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Mitteldeutscher Rundfunk.
Инцидент произошел сегодня в 8.55 по местному времени в жилом доме на улице им.Бертольта Брехта. На место были направлены три вертолета спасательных служб. Жители пострадавшего дома в настоящий момент эвакуируются.
Рядом со зданием, где произошел взрыв, находится детский сад. Около 100 детей экстренно эвакуированы, их разместили в других учреждениях.
Причины взрыва пока не называются. По словам представителя местной полиции Уве Беккера, число пострадавших может возрасти.-0-