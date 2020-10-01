При взрыве заминированного автомобиля в Афганистане погибли 9 человек

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль на контрольно-пропускном пункте полиции в провинции Гильменд на юге Афганистана. В результате погибли пять сотрудников сил безопасности, дежуривших на КПП, и четыре мирных жителя, сообщает афганский телеканал TOLONews.

Пресс-секретарь губернатора провинции Омар Зовак рассказал, что инцидент произошел на шоссе Гильменд - Кандагар в районе Нахри-Саррадж. Уточняется, что взрыв также затронул гражданский автомобиль, проезжавший мимо. Среди погибших - две женщины. Ранения получили четыре человека, в том числе ребенок.

Члены радикального движения "Талибан" пока никак не прокомментировали этот инцидент.-0-