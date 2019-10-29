При землетрясении на Филиппинах пострадали более 30 человек

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Филиппинах два человека погибли в результате сильного землетрясения, сообщает местный портал Rappler .

По данным издания, число пострадавших превышает 30 человек. Самое большое количество зафиксировано в городе Кидапаван. Подземные толчки также привели к разрушению инфраструктуры в разных районах острова Минданао.

Геологическая служба США (USGS) первоначально сообщила о землетрясении магнитудой 6,8, но затем понизила его до величины 6,6. Эпицентр подземных толчков находился на юго-западе от города Давао, расположенного на острове Минданао.-0-