При землетрясении на западе Китая пострадали не менее 18 человек

24 мая, Синьин /БЕЛТА - Синьхуа/. Не менее 18 человек пострадали в результате землетрясения, произошедшего в субботу в западной китайской провинции Цинхай.

По словам представителя регионального управления по чрезвычайным ситуациям Ли Цзюнь, 17 пострадавших уже выписаны из больницы, один продолжает проходить лечение в медучреждении.

Сообщается также, что стихийное бедствие затронуло более 32 тыс. местных жителей в 26 поселках. Центральные и провинциальные власти выделили 69 млн юаней ($10,7 млн) на ликвидацию последствий землетрясения.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в субботу, 22 мая, в 02.04 по местному времени. Эпицентр стихии располагался в 385 км к юго-западу от города Синьин с населением свыше 760 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. В то же время Китайский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 7,4. По данным ТАСС, примерно за пять часов до этого серия мощных толчков магнитудой до 6,4 была зафиксирована в соседней юго-западной провинции Юньнань. Там погибли три человека и 27 получили травмы.-0-