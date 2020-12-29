При землетрясении в Хорватии погиб ребенок, есть пострадавшие

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 29 декабря 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1816 пациентов с COVID-19, выписаны 1836 Общество
16:30 Мощное землетрясение в Хорватии записали на видео Калейдоскоп
16:26 Минэкономики подарило велосипеды, одежду и игрушки воспитанникам дома-интерната Регионы
16:23 Совет старейшин создан при Президиуме Совета Республики Общество
16:22 Брест на VI Всебелорусском народном собрании представят 77 делегатов Регионы
16:22 В Бресте порыв ветра повалил на людей остановку Происшествия
16:10 Лукашенко вручил госнаграды заслуженным деятелям Президент
16:08 Руководители госорганов проведут в январе приемы граждан в Совмине Общество
16:03 Совмин определил нормативы расходов местных бюджетов на работу госучреждений дошкольного образования Общество
16:01 НОК поздравил с новогодними праздниками воспитанников Детского городка в Минске Регионы
15:59 В Могилеве выбрали делегатов на VI Всебелорусское народное собрание Политика
15:59 При землетрясении в Хорватии погиб ребенок, есть пострадавшие В мире
15:53 Белорусские кардиохирурги выполнили сложнейшую операцию новорожденной весом менее 1,5 кг Общество
15:51 Ермакова: самое главное - сохранить в Беларуси мир и единение Общество
15:49 Минтранс и Белпрофтранс внесли изменения в тарифное соглашение Экономика
15:45 "БЕЛДЖИ" планирует выпустить новые модели автомобилей Geely Экономика
15:40 В Орше задержан серийный вор-рецидивист Происшествия
15:31 Рахманов: в Беларуси есть немало показательных примеров не только для постсоветского пространства Общество
15:30 Милиция во время праздников будет нести службу по охране порядка в усиленном режиме Общество
15:18 В Витебске из-за обледенения контактной линии встал электротранспорт Регионы
15:12 Мужчина приговорен к 2 годам ограничения свободы за кражи из бытовок Происшествия
15:09 Умер Пьер Карден В мире
15:09 Землетрясение привело к значительным разрушениям в Хорватии В мире
15:08 "Беларуськалий" по итогам 2020 года поставит рекорды по добыче руды и выпуску удобрений Экономика
15:05 МАЗ открыл сборочное производство электротранспорта в Жодино Регионы
14:53 Житель Барановичей задержан за повреждение милицейского автомобиля Происшествия
14:52 Беларусь с запуском первого блока АЭС экономит на закупках газа около $750 тыс. в день - Головченко Экономика
14:43 Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Хорватии В мире
14:41 Столичную организацию "Белой Руси" на ВНС представят 75 делегатов Регионы
14:39 В НББ презентовали книгу "Республика Беларусь: 25 лет созидания и свершений" Культура
Все новости
Все новости
В мире
29 декабря 2020, 15:59

При землетрясении в Хорватии погиб ребенок, есть пострадавшие

Фото Glas Istre
Фото Glas Istre

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате землетрясения, которое произошло сегодня в Хорватии, погиб ребенок, есть пострадавшие, сообщает местная газета Glas Istre.

Ребенок погиб в городе Петриня, который больше всего пострадал от землетрясения. Также известно, что есть раненые, однако их число не уточняется.

В Петриню уже прибыли 300 военнослужащих хорватской армии, чтобы помочь устранить последствия землетрясения. В городе работают поисково-спасательные отряды, которые ищут людей под завалами.

Сообщается, что значительный ущерб также нанесен городам Сисак и Загреб.

По данным сейсмологов, после землетрясения магнитудой 6,3 в Хорватии произошла серия повторных подземных толчков. Максимальная магнитуда афтершоков составила 4,5.-0-

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Хорватии

Землетрясение привело к значительным разрушениям в Хорватии

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
землетрясение смерть Хорватия
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Пьер Карден. Фото из социальных сетей Умер Пьер Карден
Фото EPA Землетрясение привело к значительным разрушениям в Хорватии
Фото Global Look Press Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Хорватии
Фото ИРНА Иран начал испытания собственной вакцины от COVID-19
Фото из архива ТАСС В России привившимся от COVID-19 будут выдавать паспорт вакцинированного
Фото Associated Press НАТО активизирует усилия по защите от биологического оружия
Главное
Александр Лукашенко во время церемонии Лукашенко вручил госнаграды заслуженным деятелям
Утверждена программа деятельности правительства Беларуси до 2025 года
Беларусь договорилась по нефти и газу на выгодных для себя условиях - Головченко
100 000 рублей, новый автомобиль и квартира от Белагропромбанка – лучшие подарки на Новый год!
Топ-новости
Перечень госпрограмм на 2021-2025 годы утвердили в Беларуси
Пример лицемерия высшей пробы - МИД прокомментировал ситуацию вокруг санатория "Беларусь" в Литве
Андрейченко о ВНС: нужно дать ответ на ожидания людей
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1841 пациент с COVID-19, выписаны 1385
РЕПОРТАЖ: Услышать цвет: в Минске супружеская пара помогает слепым детям учиться рисовать
Руководители госорганов проведут в январе приемы граждан в Совмине
Парк локомотивов БЖД пополнится 15 современными электровозами
Милиция во время праздников будет нести службу по охране порядка в усиленном режиме
Петришенко: чтобы у страны было будущее, нужно заботиться о детях
Белорусские кардиохирурги выполнили сложнейшую операцию новорожденной весом менее 1,5 кг
Сергей Баран назначен директором "БелЭкспо"
Беларусь получит $20 млн от Фонда ОПЕК для здравоохранения
Доллар на торгах 29 декабря подешевел, евро и российский рубль подорожали
Дожди, туман и гололед ожидаются в Беларуси 30 декабря
Головченко: Новый год - это время исполнения желаний
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.