При землетрясении в Хорватии погиб ребенок, есть пострадавшие

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате землетрясения, которое произошло сегодня в Хорватии, погиб ребенок, есть пострадавшие, сообщает местная газета Glas Istre.

Ребенок погиб в городе Петриня, который больше всего пострадал от землетрясения. Также известно, что есть раненые, однако их число не уточняется.

В Петриню уже прибыли 300 военнослужащих хорватской армии, чтобы помочь устранить последствия землетрясения. В городе работают поисково-спасательные отряды, которые ищут людей под завалами.

Сообщается, что значительный ущерб также нанесен городам Сисак и Загреб.

По данным сейсмологов, после землетрясения магнитудой 6,3 в Хорватии произошла серия повторных подземных толчков. Максимальная магнитуда афтершоков составила 4,5.-0-

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Хорватии

Землетрясение привело к значительным разрушениям в Хорватии