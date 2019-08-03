При землетрясении в Индонезии погиб человек

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и четверо пострадали при землетрясении магнитудой 6,9 у побережья острова Суматра на западе Индонезии, сообщает местный новостной портал
Причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный шоковым состоянием, спровоцированным ударом стихии. Кроме того, повреждены 139 домов и две мечети. Более 1 тыс. человек эвакуированы.
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на западе Индонезии 2 августа. Его эпицентр располагался в 261 км к юго-западу от города Тангеранг. Очаг залегал на глубине 10 км.-0-
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