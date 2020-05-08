При землетрясении в Иране 2 человека погибли, 22 ранены

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека погибли и 22 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,1, которое произошло на границе иранских провинций Тегеран и Мазандаран. Об этом сообщает Reuters.

По словам местных властей, произошло несколько легких подземных толчков, однако серьезного ущерба они не нанесли. Среди погибших - 21-летняя женщина из Тегерана и 60-летний мужчина из Дамаванда.

Жители районов, затронутых землетрясением, по просьбе властей провели ночь на улице.

Землетрясение произошло в Иране в ночь на 8 мая.-0-