При землетрясении в Пакистане погиб 21 человек, более 320 ранены

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате землетрясения магнитудой 5,8 в Пакистане 21 человек погиб, более 320 человек ранены. На месте землетрясения продолжаются спасательные работы, сообщает "Синьхуа".

Наиболее пострадал Мирпур в подконтрольной Пакистану части Кашмира. 20 местных жителей погибли, более 300 человек получили ранения. В Джеламе в соседней провинции Пенджаб погибла 1 женщина, ранены 20 человек. Об этом сотрудники полиции соответствующих районов сообщили местным СМИ.

По словам сотрудника Национального центра сейсмического мониторинга, толчки были зафиксированы в 16.01 по местному времени, магнитуда землетрясения составляет 5,8, эпицентр залегал на глубине 10 км в городе Джелам, расположенном в 119 км к юго-востоку от столицы страны Исламабада на стыке провинции Пенджаб и подконтрольной Пакистану части Кашмира. Сильные толчки ощущались в северо-восточной части Пенджаба и южной части подконтрольной Пакистану части Кашмира. Кроме того, толчки также были заметны в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны и в Исламабаде.

Местные власти пока не располагают всей полнотой информации о пострадавших. Глава пресс-службы пакистанских вооруженных сил Асиф Гафур написал в социальных сетях, что на спасательную операцию в подконтрольную Пакистану часть Кашмира уже направляются военнослужащие и врачи.-0-