При землетрясении в Пакистане погибли 20 человек, более 300 пострадали

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При землетрясении в Пакистане не менее 20 человек погибли, более 300 пострадали, сообщает ТАСС.

Власти занимаются оценкой ущерба, причиненного стихийным бедствием. Сообщается, что разрушены административные здания.

В ночь на четверг Европейско-средиземноморский сейсмологический центр проинформировал о землетрясении магнитудой 5,7, произошедшем на территории Пакистана. Эпицентр подземных толчков располагался в 102 км к северо-востоку от города Кветта (население - около 733 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.-0-