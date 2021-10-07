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07 октября 2021, 07:29

При землетрясении в Пакистане погибли 20 человек, более 300 пострадали

Фото АР
Фото АР

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При землетрясении в Пакистане не менее 20 человек погибли, более 300 пострадали, сообщает ТАСС.

Власти занимаются оценкой ущерба, причиненного стихийным бедствием. Сообщается, что разрушены административные здания.

В ночь на четверг Европейско-средиземноморский сейсмологический центр проинформировал о землетрясении магнитудой 5,7, произошедшем на территории Пакистана. Эпицентр подземных толчков располагался в 102 км к северо-востоку от города Кветта (население - около 733 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.-0-

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