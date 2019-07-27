При землетрясениях на Филиппинах погибли восемь человек

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате серии землетрясений на севере Филиппин - на территории муниципалитета Итбаят (провинция Батанес) - погибли восемь человек, около 60 пострадали, сообщает агентство AFP.
По данным Геологической службы США, за последние часы на территории муниципалитета и в водах близ него произошло не менее четырех землетрясений. При первом магнитуда составила 5,4. Спустя несколько часов в водах недалеко от того же муниципалитета произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,9. Угроза цунами не объявлялась.
По информации агентства, несколько зданий были разрушены.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2576 BYN
|2.253 BYN
|2.258 BYN
|USD
|2.0271 BYN
|2.024 BYN
|2.029 BYN
|RUB
|3.2128 BYN
|3.202 BYN
|3.213 BYN