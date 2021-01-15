При землетрясениях в Индонезии погибли 35 человек, более 600 получили ранения

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 35 человек погибли и более 600 получили ранения в результате землетрясений в Индонезии, сообщает газета The New York Times.
Землетрясения магнитудой 5,7 и 6,2 произошли на индонезийском острове Сулавеси.
Местные чиновники по чрезвычайным ситуациям заявили, что большинство погибших - в Мамуджу. Спасатели продолжают поиски людей, оказавшихся под завалами.
В Мамуджу в результате землетрясений обрушилась больница Митра. Внутри оказались по меньшей мере пять медсестер и пациентов. Правительственная больница Мамуджу также сильно пострадала.
Индонезийский новостной портал Detikcom сообщает, что 637 человек получили ранения и около 15 тыс. эвакуированы.
Также сообщается, что есть вероятность афтершоков, которые могут спровоцировать цунами, поэтому жителей прибрежных районов просят соблюдать меры безопасности.-0-
Фото Reuters