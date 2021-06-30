При жесткой посадке самолета в Подмосковье пострадали два человека

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Подмосковье из-за жесткого приземления легкомоторного самолета пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
ЧП произошло в городском округе Лыткарино. "В районе поселка Тураево в лесном массиве жестко сел легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека. Оба пострадали", - говорится в сообщении.
После посадки пожара не последовало, на земле разрушений нет.
Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, по факту жесткой посадки легкомоторного самолета начата доследственная проверка. Устанавливаются причины происшествия.-0-