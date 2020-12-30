Прибывающих в Канаду обяжут предоставлять отрицательный тест на COVID-19

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Канады обяжут прибывающих в страну лиц предоставлять данные о том, что их тест на заражение коронавирусом ранее показал отрицательный результат. Об этом заявил министр по межведомственным отношениям Доминик Леблан, выступление которого транслировалось по видеосвязи, сообщает ТАСС.

"Канада скоро введет требование для всех прибывающих пассажиров иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус за три дня до приезда в страну", - сказал Доминик Леблан. Он отметил, что такое решение было принято по итогам состоявшейся сегодня встречи комитета по борьбе с пандемией, а также после консультаций с премьер-министром страны Джастином Трюдо, которые прошли ранее на этой неделе.

Телеканал CBC уточнил, что речь идет о тех, кто прибывает в страну авиатранспортом. Когда именно вступят в силу новые нормы, не уточняется.

Канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр призвал жителей страны избегать путешествий, в которых нет особой необходимости.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Канаде превысило 570 тыс. с начала пандемии, умерли более 15,4 тыс. человек.-0-