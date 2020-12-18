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18 декабря 2020, 15:09

Причиной экологической катастрофы на Камчатке стало цветение водорослей - РАН

Фото ТАСС
Фото ТАСС

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цветение жгутиковой водоросли карения (Karenia selliformis) стало причиной массовой гибели морских животных в Авачинской бухте у берегов Камчатки, сообщила заместитель директора Национального научного центра морской биологии имени А.В.Жирмунского (ННЦМБ ДВО РАН) Татьяна Орлова, сообщает ТАСС.

"С помощью современных методов микроскопии и генетических исследований мы идентифицировали вид микроводоросли, вызвавшей массовую гибель морских животных на восточном побережье Камчатки. Это жгутиковая водоросль карения (Karenia selliformis). В разгар цветения в прибрежные воды Камчатки ежедневно поступало до 3 т органического вещества на 1 кв.км акватории", - сказала Татьяна Орлова.

По ее словам, ученые продолжают исследования, чтобы выявить продуцируемые микроводорослью метаболиты и определить степени их влияния на экосистему. Татьяна Орлова уточнила: карения представляет собой не самый опасный вид микроводорослей, выделяющих нейротоксины.

"Наши зарубежные коллеги заинтересованы в объединении усилий по изучению вредоносного цветения микроводорослей и на Камчатке, и во всей Северной Пацифике. Мы пытаемся научиться предсказывать явление "красных приливов" для снижения опасных последствий, среди которых возможны отравления людей и гибель морских животных, снижение рыбного промысла, разрушение экосистем. Эти риски должны регулироваться государственными программами контроля "красных приливов": без участия государственных органов наука не сможет минимизировать опасные последствия этих природных явлений", - заявила Татьяна Орлова.-0-

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