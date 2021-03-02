Причиной гибели лебедей в Херсонской области стал птичий грипп

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. У лебедей, погибших на территории Национального природного парка "Нижнеднепровский" в Херсонской области, обнаружен птичий грипп. Об этом сообщается на сайте Держпродспоживслужбы.

"Результаты исследования Николаевской областной государственной лаборатории Держпродспоживслужбы свидетельствуют о наличии вируса гриппа типа А1 субтипа Н5 у лебедей, погибших 28 февраля на территории национального природного парка "Нижнеднепровский" в Херсонской области",- говорится в пресс-релизе.

Председатель Держпродспоживслужбы Владислава Магалецкая отметила, что гибель лебедей не связана с предыдущими случаями массовой гибели дикой птицы в Херсонской области.

"По крайней мере этот случай гибели птиц в регионе не связан с двумя другими. Что касается отравления журавлей и уток в январе этого года, то мы ожидаем результатов исследований. Только после них можно будет с уверенностью сказать, есть ли между ними связь. Работаем в тесном контакте со всеми органами государственной власти, в том числе с Национальной полицией в Украине ", - сообщила Магалецкая.

Специалисты Держпродспоживслужбы принимают все меры для минимизации рисков распространения птичьего гриппа. Они отмечают, что птичий грипп сейчас активно распространяется по миру, в том числе и в Европе через диких перелетных птиц. Начался сезон весенней миграции, поэтому всем, кто содержит домашнюю птицу в хозяйствах должен организовывать ее безвыгульное содержание и обеспечить надлежащие санитарные условия.

Как стало известно, сразу после полученной информации о гибели лебедей, 28 февраля, представители ГУ Держпродспоживслужбы в Херсонской области и региональной государственной лаборатории ветеринарной медицины прибыли на место гибели птиц для выяснения эпизоотической ситуации и отобрали 5 трупов погибшей птицы для исследований.

Утром 1 марта было начато тщательное обследование акватории Днепра, Конки, Гнилуши силами представителей Национального природного парка "Нижнеднепровский".-0-