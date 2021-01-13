Причиной массового отравления жителей Буйнакска стала загрязненная питьевая вода

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Загрязненная питьевая вода стала причиной массового отравления в дагестанском городе Буйнакске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по республике.

Ранее сообщалось, что в Буйнакске зарегистрирован 71 случай заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 61 случай среди детей.

"По предварительным данным эпидрасследования, предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства", - говорится в сообщении ведомства.

По информации Роспотребнадзора, при проведении лабораторных исследований болезнетворные бактерии удалось выявить в одной пробе водопроводной воды и 12 материалах от больных.

"В целях локализации и ликвидации очага инфекции управлением Роспотребнадзора по республике организован полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Усилен лабораторный контроль за качеством питьевой воды, подаваемой населению Буйнакска", - добавили в пресс-службе управления.-0-