Причиной наезда автомобиля на остановку в центре Москвы стала невнимательность водителя

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель, находившаяся за рулем автомобиля, въехавшего в остановку в центре Москвы, отвлеклась во время вождения, что и стало причиной ДТП. Об этом сообщает ТАСС.

"По предварительной информации, причиной ДТП стала невнимательность водителя - девушка отвлеклась от дорожного движения, в результате чего врезалась в остановку с людьми", - сообщил источник в правоохранительных органах. Источник уточнил, что водитель перепутала педали тормоза и газа.

"В момент совершения ДТП в салоне автомобиля, помимо водителя, находился пассажир", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что девушка была трезвой, сейчас она находится в шоковом состоянии.

Как сообщили в управлении ГИБДД Москвы, в 13.15 по московскому времени на ул.Садовой-Триумфальной, 16, женщина, находившаяся за рулем автомобиля Nissan, не справилась с управлением и врезалась в автобусную остановку. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок.-0-