Причиной появления примесей в вакцинах Moderna в Японии стала ошибка при фасовке

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical заявила, что причиной возникновения примесей в вакцине Moderna стала человеческая ошибка, сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что для установления причины попадания посторонних веществ в препарат было исследовано пять партий вакцины Moderna, произведенной в Испании в период с 27 июня по 3 июля.
Согласно данным отчета компании, проблема возникла из-за неправильной фасовки и человеческой ошибки, связанной с визуально неточным определением необходимого зазора в 1 мм при закрытии вакцины во флаконах. Таким образом, металлические частицы попали в ампулы из-за трения неправильно установленных деталей упаковочного аппарата.
В отчете подчеркивается, что для избежания в дальнейшем подобных инцидентов, необходимо усовершенствовать рабочие процедуры, а также использовать более точные инструменты при упаковке.
Ранее сообщалось, что в августе власти Японии приостановили использование трех партий вакцин Moderna, содержавших 1,63 млн доз, после того, как стало известно об обнаружении в них примесей.-0-