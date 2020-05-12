Причиной пожара в больнице Санкт-Петербурга стало возгорание аппарата ИВЛ

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной пожара в больнице Санкт-Петербурга, в результате которого погибли пятеро пациентов, стало возгорание аппарата ИВЛ. Об этом сообщает ТАСС.
В правоохранительных органах РФ заявили, что аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся в реанимационном отделении больницы Святого Георгия, был новым. "Его установили в самом начале мая, произведен на Уральском приборостроительном заводе", - сказал источник.
Сейчас выясняется, что именно стало причиной возгорания аппарата. Рассматриваются версии короткого замыкания, неисправности, перегрузки, неправильной эксплуатации.
Как сообщили в СК РФ, по факту гибели пациентов во время пожара органами Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Пожар возник утром 12 мая на шестом этаже больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Площадь пожара составила 10 кв.м. Из здания эвакуировали 150 человек.-0-