Причиной пожара в клинике Красноярска стал поджог - СК РФ

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной пожара в частной наркологической клинике в Красноярске, где погибли четыре человека, стал поджог. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Установлено, что причиной возгорания стал поджог. Следователи в ходе просмотра видео, изъятого с камер внутреннего наблюдения, установили, что один из пациентов поджигает предметы интерьера, в результате чего происходит быстрое распространение огня по палате. В связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п."а" и "е" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)", - говорится в сообщении.

Ранее предполагалось, что причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки.

По данным СК РФ, среди погибших во время пожара поджигателя нет. Устанавливается лицо, причастное к совершению преступления.

Возгорание в клинике произошло в ночь на 17 сентября. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Директор учреждения задержан.-0-