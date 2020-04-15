Причиной смертей зараженных COVID-19 может быть реакция иммунитета на него - ученый

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые ученые во всем мире приходят к выводу, что жертвы коронавируса умирают не от самого COVID-19, а от гипертрофированной реакции иммунной системы на него. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил специалист в области иммунологии, физиологии, биофизики, заведующий лабораторией биосовместимых материалов Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН доктор биологических наук, профессор Игорь Меньшиков.

"Изучение европейского опыта позволяет сделать вывод, что особенность этой вирусной инфекции в том, что у некоторых людей она может вызвать неадекватно высокую реакцию иммунной системы, то есть реакцию гиперчувствительности", - сказал Игорь Меньшиков. Он уточнил, что у половины инфицированных симптомы не развиваются, но при этом зараженные являются переносчиками COVID-19.

По данным европейских специалистов, у порядка 80% пациентов наблюдаются только легкие симптомы, у оставшегося числа может развиться очень специфический тип пневмонии, поражающий легкие и вызывающий дыхательную недостаточность. Примерно у 10% пациентов это может привести к летальному исходу.

Профессор отметил, что такая статистика соответствует закону нормального распределения. "Всегда в популяции есть определенный процент людей, реагирующих избыточно, ненормально сильно на те или иные антигены", - сказал он. - Можно сделать вывод, что причиной смерти при коронавирусной инфекции является не сам вирус, а реакция иммунной системы на него, которая развивается по типу гиперчувствительности".

"Новый рекомбинант коронавируса несет такие антигены, которые способны вызывать у части людей такую реакцию", - сообщил Игорь Меньшиков, отметив, что такого же мнения придерживаются некоторые ученые в Европе. "Происходит неконтролируемый воспалительный ответ иммунной системы, который вызывает большинство критических состояний и, в конечном итоге, приводит к летальному исходу. Его называют цитокиновым штормом", - добавил он.

Ученый сравнил это с анафилактическим шоком у аллергиков и отметил, что, как и в случае с аллергией, процент людей, у которых это происходит, относительно невысокий. Игорь Меньшиков отметил, что неслучайно в прессе появлялась информация о том, что в некоторых случаях при лечении коронавируса используются препараты, обладающие иммуноподавляющим действием. "Это делается, чтобы снять у чувствительных людей ту острую реакцию, которая у них развивается", - пояснил он.

Профессор сообщил, что при разработке вакцины от коронавируса могут возникнуть сложности, так как у людей, находящихся в группе риска, на нее может быть такая же реакция. "Большее значение будет иметь правильная терапия. В том числе с использованием иммуносупрессантов, которые используются для подавления реакции гиперчувствительности", - подчеркнул он.

Игорь Меньшиков добавил, что пока у ученых нет возможности заранее выявлять предрасположенность организма того или иного человека к такой реакции, для этого нужно проведение соответствующих исследований. Ученый предостерег, что если в сложившейся ситуации в экстренном порядке укреплять свой иммунитет, то можно непроизвольно поместить себя в группу риска.

"Есть поговорка - кашу маслом не испортишь. В данной ситуации, наоборот, испортишь. Это очень небезопасно. В наше время стало модным укреплять свой иммунитет. Именно из-за этого в какой-то мере мы получаем увеличение числа более чувствительных людей, увеличение количества аллергий и других неадекватных иммунных состояний", - сказал он.

Ученый сообщил также о большой важности соблюдения режима самоизоляции: "То, что сейчас предпринимается - уменьшение контактов, самоизоляция - очень важно. Потому что большую роль играет фактор времени, сдерживания, чтобы у вируса не было возможности быстро эволюционировать в ходе эпидемии, повышать свою вирулентность. С другой стороны, у нас появляется возможность не перезагрузить больницы и выиграть время, чтобы найти адекватные средства терапии и профилактики", - отметил он.

Игорь Меньшиков констатировал, что из-за отсутствия реальной статистики зараженных сложно сделать вывод, сколько времени для этого потребуется. "Судя по доступной информации, вряд ли следует ждать значительного роста заболеваний со смертельным исходом среди заболевших. Накапливающийся мировой опыт в терапии зараженных коронавирусной инфекцией, проводимые санитарно-эпидемиологические мероприятия нормализируют обстановку. Во многих странах есть уже тенденция выхода на плато, а значит, потом будет спад", - подчеркнул он.-0-