Причиной всплеска пандемии в некоторых странах стало неосторожное поведение молодежи - ВОЗ

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всплеск числа заразившихся коронавирусом в ряде стран вызван в том числе неосторожным поведением молодежи, не соблюдающей меры защиты от инфекции. Об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"Согласно свидетельствам, всплески заболевания COVID-19 в некоторых странах обусловлены отчасти поведением молодых людей, позволяющих своим защитным барьерам снизиться во время летнего сезона в Северном полушарии, - сказал он. - Молодые люди должны принимать те же меры предосторожности для самозащиты, что и все остальные, поскольку они могут быть инфицированы, передавать вирус другим или умереть".

Призвали молодых людей со всей серьезностью отнестись к коронавирусу и другие специалисты организации. "Мы знаем, что у молодежи заболевание обычно протекает в более-менее мягкой форме, - подчеркнула эксперт Мария ван Керкхове. - Но нам также известно и о тяжелых случаях протекания заболевания и летальных исходах среди молодых людей. Кроме того, может быть, вы являетесь здоровым человеком, но можете заразиться и передать заболевание более уязвимому человеку, который находится в более зрелом возрасте, у которого есть сопутствующие заболевания. Эти люди находятся в группе более высокого риска острого протекания заболевания".

"Чтобы избежать этого, можно принимать различные меры, - подчеркнула эксперт. - Носите маску, если вас об этом просят, мойте руки, соблюдайте физическое дистанцирование. Есть смысл избегать посещения многолюдных помещений, в том числе ночные клубы. Мы видим, что именно ночные клубы приводят к распространению заболевания. Знаем, что молодежь хочет вернуться к нормальному образу жизни, но она также должна четко понимать, что играет важную роль в борьбе с пандемией".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.-0-