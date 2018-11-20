Причину гибели подлодки "Сан-Хуан" попробуют установить по фотографиям

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты могут установить причины гибели затонувшей год назад подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан" (San Juan) по фотографиям без поднятия судна с морского дна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью Оливию Марту Яньес, которая ведет дело о гибели субмарины.

Как ожидается, американская компания Ocean Infinity, нашедшая субмарину, в ближайшие дни доставит в Буэнос-Айрес 67 тыс. фотографий, сделанных при помощи телеуправляемых подводных аппаратов. У снимков должно быть очень высокое качество. При их помощи планируется сделать 3D-модель, что позволит узнать подробности инцидента.

Как сообщалось ранее, подводная лодка "Сан-Хуан", на борту которой находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. В день исчезновения подлодки экипаж информировал командование о попадании воды в отсек с аккумуляторами, что привело к короткому замыканию и началу возгорания.

На пресс-конференции 17 ноября бывший представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби заявил, что субмарина была найдена на глубине 907 м со следами направленного внутрь взрыва, который вызвало давление воды. Технические характеристики не позволяли субмарине погружаться на глубину больше 700 м.-0-