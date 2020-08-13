Придорожная мина взорвалась на юге Афганистана - погибли мирные жители

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере четыре мирных жителя погибли и шестеро получили ранения в результате взрыва придорожной мины в провинции Кандагар (юг Афганистана). Об этом со ссылкой на заявление полиции Кандагара сообщает афганский телеканал TOLONews.

Инцидент произошел в районе Панджвай этим утром. Уточняется, что на мине подорвался гражданский автомобиль. Среди погибших - три женщины и ребенок, также сообщается о ранении четырех детей. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся.-0-