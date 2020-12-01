Прилегающий к Нагорному Карабаху Лачинский район перешел под контроль Азербайджана - Алиев

1 декабря, Баку /БЕЛТА-АЗЕРТАДЖ/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу объявил о переходе прилегающего к Нагорному Карабаху Лачинского района под контроль Баку.

Глава государства отметил, что Лачинский район сыграет важную роль в будущем экономическом развитии Азербайджана. Однако, по словам Ильхама Алиева, восстановление освобожденных земель предвещает сложности: разрушена инфраструктура, снесены административные здания.

Говоря о планах восстановления Карабаха, президент Азербайджана отметил, что уже начали реализовываться первые проекты. "Уже началось строительство автомобильной дороги Физули - Шуша, железной дороги Барда - Агдам. Это говорит о том, что мы планируем эти работы максимально эффективно и в то же время в короткие сроки", - сказал он.

"В целом экономический, сельскохозяйственный, туристический потенциал всех освобожденных регионов велик. Мы должны, умело использовав этот потенциал, превратить Карабахский регион в один из самых красивых регионов не только Азербайджана, но и мира, и уверен, что добьемся этого", - добавил Ильхам Алиев.

Лачинский район - третий и последний, который перешел под контроль Баку согласно договоренностям, зафиксированным 9 ноября в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в регионе. Район находился под контролем армянской стороны с 17 мая 1992 года. Вместе с тем сохраняется так называемый Лачинский коридор шириной 5 км, который обеспечивает связь между Нагорным Карабахом и Арменией и при этом не затрагивает город Шушу. Коридор находится под контролем российского миротворческого контингента.-0-