Применение вакцин в Шотландии снизило риск госпитализации с коронавирусом на 94%

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация населения от коронавируса в Шотландии привела к значительному снижению риска госпитализации и тяжелого течения заболевания у людей, которым была сделана прививка. К такому выводу пришли ученые из Университета Эдинбурга, Университета Стратклайда в Глазго и специалисты Службы общественного здравоохранения Шотландии, сообщает ТАСС.

Исследователи сравнили показатели госпитализации людей, которые успели получить вакцину от коронавируса, с теми, кто пока еще не был привит. Согласно полученным результатам, препарат американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech на четвертую неделю после инъекции первой дозы снижает риск попадания в больницу с COVID-19 на 84%, а вакцина британско-шведской AstraZeneca и Оксфордского университета - на 94%.

"Это очень воодушевляющие результаты, которые дают нам веские основания надеяться на оптимистичное будущее. Теперь у нас есть доказательства, что вакцинация обеспечивает должный уровень защиты от госпитализации с COVID-19", - заявил директор Института Ашера при Эдинбургском университете Азиз Шейх.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал наличие данных, указывающих на снижение смертности и числа госпитализаций в результате применения вакцин, одним из условий отмены ограничительных мер в стране. По его словам, решающее значение при снятии ограничений в королевстве также будут иметь продолжение успешного осуществления программы массовой вакцинации населения, отсутствие угрозы перегрузки системы здравоохранения из-за увеличения числа больных, а также отсутствие данных, указывающих на фундаментальное изменение эпидемической ситуации в результате распространения новых штаммов вируса.

Крайне сложная эпидемическая обстановка начала складываться в Великобритании с декабря из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть до 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30%. За последние два месяца в стране было выявлено более 2,6 млн новых случаев заражения коронавирусом и зафиксировано свыше 65 тыс. смертей среди заразившихся при том, что всего с начала пандемии в Великобритании умерли 120,6 тыс. инфицированных.

В течение последнего месяца ситуация последовательно улучшается на фоне массовой вакцинации, которой охвачены уже 17,6 млн человек - больше 26% населения. По сравнению с данными за январь почти в два раза снизилось число госпитализированных.-0-