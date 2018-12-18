Приморские экологи опасаются скорой гибели находящихся в китовой тюрьме косаток

18 декабря, Хабаровск /БЕЛТА - ТАСС/. Нелегально выловленные косатки, которые содержатся в так называемой китовой тюрьме в бухте Средняя в Приморье, проживут еще около двух месяцев. Такое мнение озвучил в беседе с ТАСС председатель Совета региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

В приморской бухте Средней под Находкой в специальном центре передержки сейчас находятся более десяти незаконно выловленных косаток и около 90 белух. Следственное управление СК РФ по Приморскому краю ведет расследование по факту их отлова. Специалисты Тихоокеанского океанологического института по поручению Генпрокуратуры проводят исследование на предмет возможности возвращения млекопитающих в море. Экологи рассчитывают на помощь Тихоокеанского флота в транспортировке животных к месту выпуска в случае положительного решения.

"Состояние косаток находится под угрозой, в таких условиях у них может быть еще месяца два", - сказал Лисицын после мероприятий Второго открытого форума Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, который прошел в Хабаровске во вторник.

Он пояснил, что косатки (в вольерах содержатся особи, относящиеся к популяции плотоядных косаток, питающихся тюленями) первое время после отлова отказываются от еды и могут обходится без пищи достаточно долго. Их заставляют есть рыбу вместо привычной пищи. Одни начинают есть, другие нет, сейчас, отметил Лисицын, заканчивается этот переходный период. Кроме того, отловщики периодически заявляют о прекращении кормления животных.

Ситуацию усугубляет и холодная погода. "Наступила зима, вода охлаждается, в естественных условиях животные нормально это переносят, но они находятся в ограниченном пространстве, соответственно мало двигаются. Все это ведет к ухудшению здоровья и гибели", - сказал Лисицын.

Заместитель председателя общественной организации "Совет по морским млекопитающим", ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции РАН Дмитрий Глазов отметил в беседе с агентством, что у косаток при низкой двигательной активности зимой начинает обмерзать кожа. "Несмотря на то, что их накрывают в вольерах, есть большой риск гибели животных", - сказал Глазов. Зампредседателя Совета сахалинской региональной общественной организации "Клуб "Бумеранг" Вячеслав Козлов сообщал во время форума, что косатки сейчас находятся в "полудиком" состоянии и еще могут вернуться к жизни в естественной среде, найти свои семьи.-0-