Принц Чарльз и Камилла впервые в истории наносят королевский визит на Кубу

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наследник британского престола принц Чарльз и его жена Камилла, герцогиня Корнуольская, прибыли на Кубу с историческим визитом - это первая официальная поездка членов королевского дома, сообщает
Визит продлится четыре дня - он призван открыть новую страницу в отношениях Великобритании с коммунистическим государством Западного полушария.
Британское правительство на переговорах представит замминистра по делам Содружества лорд Ахмад.-0-
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