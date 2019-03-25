Принц Чарльз и Камилла впервые в истории наносят королевский визит на Кубу

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наследник британского престола принц Чарльз и его жена Камилла, герцогиня Корнуольская, прибыли на Кубу с историческим визитом - это первая официальная поездка членов королевского дома, сообщает BBC .

Визит продлится четыре дня - он призван открыть новую страницу в отношениях Великобритании с коммунистическим государством Западного полушария.

Британское правительство на переговорах представит замминистра по делам Содружества лорд Ахмад.-0-