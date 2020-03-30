Принц Чарльз вышел из самоизоляции после заражения коронавирусом

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наследник британского престола принц Чарльз, у которого был положительный результат на COVID-19, через семь дней вышел из самоизоляции. Об этом сообщает Reuters .

Решение о завершении периода самоизоляции принц Чарльз принял после консультации со своим врачом.

"Сейчас принц в добром здравии", - цитирует Reuters Криса Шипа, представителя Кларенс-хауса, канцелярии 71-летнего сына королевы Елизаветы II. Отмечается, что в ближайшее время он возобновит рабочие встречи и будет действовать в соответствии с общепринятыми в Великобритании рекомендациями.

В то же время супруга принца Чарльза Камилла, у которой отрицательный результат теста на COVID-19, будет оставаться в самоизоляции до конца текущей недели.

25 марта стало известно об обнаружении у принца Чарльза коронавируса нового типа, информацию о болезни 71-летнего наследника престола подтвердила пресс-служба Букингемского дворца. Отмечалось, что заболевание у сына Елизаветы II протекает без осложнений и проявляется в легкой форме, а симптомы слабые. В течение недели он находился в изоляции в своем доме в Биркхолле (Шотландия), где продолжал работать. Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Елизавета II, которая 19 марта уехала из Лондона в Виндзорский замок вместе со своим 98-летним мужем Филиппом, находится в добром здравии.-0-