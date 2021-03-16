Принц Филипп: герцог Эдинбургский выписывается из больницы

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принц Филипп вернулся в Виндзорский замок после месяца лечения в больнице. Такую информацию сообщает BBC.

99-летний герцог Эдинбургский был госпитализирован в больницу короля Эдуарда VII в центре Лондона 16 февраля после плохого самочувствия. Позже он перенес успешную операцию по поводу ранее существовавшего сердечного заболевания.

Герцог был выписан после лечения от инфекции и процедур по ранее существовавшему заболеванию.

Принц Филипп уехал через боковой вход больницы на инвалидной коляске, и ему помогли сесть на заднее пассажирское сиденье ожидающей машины.-0-