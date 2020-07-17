17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член королевской семьи Великобритании, принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского девелопера Эдоардо Мапелли Моцци, сообщает РБК.

Закрытая церемония состоялась в Виндзорском замке. На ней в том числе присутствовали родители принцессы герцог Йоркский Эндрю и герцогиня Йоркская Сара, а также британская королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп, которые приходятся Беатрис бабушкой и дедушкой. Герцог Эндрю - их третий ребенок и второй сын. Всего в королевской семье четверо детей.

"Сегодня пара обменялась клятвами в Королевской часовне Всех Святых на территории дома принца Эндрю и Сары в Королевской ложе в Виндзорском парке", - сообщает британская газета Daily Mail.

По информации издания, свадьба 31-летней принцессы Беатрис должна была состояться 29 мая в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне, куда были приглашены 150 человек, а в саду Букингемского дворца был запланирован роскошный прием. Но из-за пандемии COVID-19 было принято решение перенести церемонию на более поздний срок.

Беатрис и Эдоардо обручились в Италии в прошлом году. Как сообщает Daily Mail, пара в последнее время находилась на самоизоляции в своем загородном доме возле Чиппинг-Нортона. Решение провести церемонию в Виндзорском замке было принято, вероятнее всего, из-за того, что там самоизолировались королева Елизавета II и ее супруг Филипп.-0-