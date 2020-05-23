Принцесса Бельгии Елизавета стала курсантом элитной военной академии

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принцесса Бельгии Елизавета, старшая дочь и наследница престола короля Бельгии Филиппа, поступила в одно из престижных учебных заведений страны - Royal Military Academy. Ее отец тоже учился в этом учебном заведении, пишет People.

Ежегодно в академию отбирают всего 150 человек.

18-летняя принцесса успешно обошла кандидатов-мужчин и сдала на отлично экзамены по французскому и голландскому языкам, математике, показала хорошую физическую подготовку, прошла тестирование у психологов.

До поступления в военную академию девушка училась в Atlantic College в Уэлльсе.

Елизавета играет в теннис, увлекается подводным плаванием и альпинизмом, играет на пианино, занимается благотворительностью.-0-