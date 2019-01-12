Приостановка работы правительства в США стала самой длинной в истории

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частичная приостановка работы правительства Соединенных Штатов, начавшаяся 22 декабря 2018 года, побила предыдущий рекорд по продолжительности и стала самой длинной в истории страны, сообщает ТАСС.

В полночь на 12 января по местному времени (08.00 мск) начался 22-й день нынешнего "шатдауна", как именуют в США такие перебои в работе федеральных органов власти.

Предыдущая аналогичная ситуация продолжительностью в 21 день была зафиксирована в США при президенте Билле Клинтоне в декабре 1995-го - январе 1996 года. Тогда причиной разногласий стало предложенное Республиканской партией сокращение ассигнований на программы медицинского обеспечения, образования и охраны окружающей среды, против которого возражали демократы во главе с Клинтоном.

В этот раз камнем преткновения стал проект строительства барьера на границе с Мексикой, на котором настаивают республиканцы и президент США Дональд Трамп. Белый дом запрашивает на это около $5,7 млрд, но демократы заявляют, что никогда не одобрят такие расходы.

Международное рейтинговое агентство Fitch предупредило, что в случае продолжения "шатдауна" может понизить суверенный рейтинг США, находящийся на высшей отметке AAA. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выразил уверенность в том, что бюджетный кризис, в случае если он затянется на длительный срок, негативно отразится на американской экономике.-0-