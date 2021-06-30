Природные пожары бушуют в Якутии

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Природные пожары бушуют на территории Якутии, их площадь за сутки увеличилась более чем на 95 тыс. га, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Якутии.

"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действуют 314 природных пожаров, за сутки ликвидировано 46, на тушение привлекались 2244 человека и 150 единиц техники", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за сутки количество пожаров увеличилось на 46 очагов, площадь их увеличилась более чем на 95 тыс. га за счет обнаружения новых очагов пожаров, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением 4-5-го классов пожарной опасности на территории 19 районов. "Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов. Аэромобильные группировки продолжат свою работу на территории Горного и Мегино-Кангаласского районов", - прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха.-0-