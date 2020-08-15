Природный пожар в Калифорнии распространился более чем на 11 тыс. га

Фото из Twitter-аккаунта LA County Sheriffs

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Природный пожар, который начался в среду на территории Национального заповедника Анджелес в американском штате Калифорния, распространился на 11,6 тыс. га, однако его площадь может увеличиться из-за жары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC. По предварительным данным пожарных служб, по меньшей мере три строения были уничтожены, более 5,4 тыс. домов находятся под угрозой. Информация о пострадавших не поступала. Ранее сообщалось, что природный пожар на склонах гор Сан-Габриель неподалеку от Лос-Анджелеса распространился на площади около 4 тыс. га. В борьбе с огнем приняли участие около 500 пожарных из округов Лос-Анджелес и Санта-Моника, 6 самолетов пожарной авиации, 9 вертолетов и 50 пожарных машин. По данным газеты Los Angeles Times, заместитель главы противопожарной службы округа Лос-Анджелес Дэвид Ричардсон выразил мнение, что на ликвидацию очага возгорания потребуется несколько суток. Причины возникновения пожара пока не установлены.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!