Прирост числа заразившихся COVID-19 в Чехии за сутки почти удвоился

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темпы прироста инфицированных коронавирусом нового типа в Чехии возросли за прошедшие сутки почти в два раза по сравнению с предшествующим днем. Об этом сообщает чешский портал novinky.cz со ссылкой на данные Минздрава страны.

За минувшие сутки в Чехии выявлено 3 119 новых случаев заражения коронавирусом. Это один из наиболее высоких показателей за все время пандемии. Он оказался на 1 278 выше зафиксированного в предыдущий день, когда Минздрав информировал о 1 841 инфицированном.

В настоящее время в Чехии болеют COVID-19 более 38 тыс. человек. У большинства инфицированных заболевание протекает в легкой форме, однако в последнее время количество госпитализированных стремительно растет. Только за последнюю неделю, по последним данным Минздрава, число госпитализированных выросло более чем вдвое - до 1 242. Число пациентов в тяжелом состоянии также заметно увеличилось - до 265.

С начала пандемии общее число заразившихся в Чехии, население которой составляет около 10,7 млн граждан, составило 85 566. За прошедшие семь месяцев в республике умерли 758 зараженных COVID-19, выздоровели 46 636.-0-