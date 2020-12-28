Присяжные признали виновным в убийстве солдата, устроившего стрельбу в Забайкалье

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Присяжные заседатели признали виновным рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае осенью 2019 года и убил восемь человек, сообщает ТАСС.

"Да, виновен. Единодушно", - сказал старшина присяжных.

При этом присяжные посчитали срочника заслуживающим снисхождения - за это проголосовали пять человек, еще трое проголосовали против.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу из-за нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".-0-

Фото ТАСС