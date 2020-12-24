Прививки от COVID-19 уже сделали более 2,7 млн человек

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала массовой вакцинации от COVID-19 прививки получили более 2,7 млн человек в шести странах мира, сообщает УКРИНФОРМ со ссылкой на информацию агентства Bloomberg.

"Это стало началом крупнейшей в истории кампании по вакцинации, а также одним из крупнейших логистических вызовов за все время", - указывается в сообщении.

Как отмечает издание, массовая вакцинация уже осуществляется в США, Великобритании, Израиле, Канаде. В частности, только в Соединенных Штатах по состоянию на 23 декабря первый из двух уколов сделали 1,12 млн человек. В целом американские больницы получили 5,1 млн доз вакцины Pfizer и около 6 млн доз Moderna. Их планируют применить на протяжении текущей недели.

Первый этап вакцинации также прошли 500 тыс. жителей Великобритании. В Израиле и Канаде таких людей существенно меньше. Также учитывается статистика прививок в России и Китае.

"В остальных странах был ранний старт в вакцинации. В частности, Китай и Россия разрешили вакцины собственного производства в июле и августе, прежде, чем они были протестированы в полной мере", - отмечает агентство. В целом эти две страны вакцинировали более 1 млн человек.-0-