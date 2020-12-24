Призывы к вооруженному перевороту в Армении неприемлемы - омбудсмен

24 декабря, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Защитник прав человека Армении Арман Татоян распространил заявление, в котором подчеркивается, что призывы к вооруженному перевороту недопустимы.

"Сегодня во время одной из массовых акций прозвучало выступление, в котором говорилось о разрешении вопросов при помощи оружия и прозвучали призывы к вооруженному перевороту. Хотя сразу после этого один из лидеров оппозиции в своей речи подчеркнул, что насилие недопустимо и вопросы должны решаться только конституционным путем, тем не менее описанное является крайне предосудительным и абсолютно недопустимым явлением", - говорится в заявлении омбудсмена.

Арман Татоян подчеркнул, что организаторы проходящих в эти дни массовых акций оппозиции обязаны иметь в виду, что оппозиция также является институтом государственности, от оппозиции также зависит состояние прав человека и солидарность в стране, следовательно, нужно действовать в соответствии с этим.

"Приоритет права, гарантия прав человека должны быть в основе всех инициатив. Параллельно со всем этим правоохранительные и другие компетентные государственные органы обязаны обеспечивать верховенство права как в своих действиях, так и по всей стране - каждый в пределах своей компетенции", - отметил омбудсмен.

Акции протеста в Армении проводит инициатива "Движение за спасение Отечества", состоящая из 16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий. Основным требованием является отставка премьер-министра Никола Пашиняна.

Во время сегодняшней акции протеста в Ереване произошли столкновения между полицией и демонстрантами. Сообщается о задержании 69 человек.-0-