Прямые иностранные инвестиции в мире в 2021 году выросли на 77%

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые иностранные инвестиции выросли в мире в 2021 году на 77% и составили $1,65 трлн по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию.

ЮНКТАД подчеркивает, что глобальный поток прямых иностранных инвестиций продемонстрировал в 2021 году сильный рост - до 77%. Инвестиции увеличились суммарно, согласно оценкам, до $1,65 трлн по сравнению с $929 млрд в 2020 году, превысив уровень, имевший место до пандемии COVID-19.

Наибольший прирост ПИИ зафиксирован в развитых странах и в общей сложности составляет около $777 млрд. Это в три раза больше, чем в 2020 году. В США рост составил 114%, в Китае - 20%, Европейском союзе - 8%. Вместе с тем в Индии показатели были на 26% ниже, чем в 2020 году.

Отмечается, что прогноз на этот год позитивный, однако достижения прошлого года вряд ли удастся повторить. Главным фактором риска в этой сфере остается затянувшийся кризис в здравоохранении со следующими одна за другой волнами пандемии. Неопределенность связана также с темпами вакцинации, особенно в развивающихся странах, а также со скоростью применения инфраструктурных инвестиционных стимулов. Другие риски обусловлены узкими местами на рынке труда и в цепочках поставок, ценами на энергоносители и инфляционным давлением.-0-