Прямые иностранные инвестиции в первой половине 2020 года сократились в мире на 49% - ООН

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций в первой половине 2020 года снизились на 49% по сравнению с тем же периодом 2019-го. На инвестиционные проекты негативно повлияли пандемия и карантин, а также вызванная ими рецессия. Об этом говорится в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сообщает Центр новостей ООН.

Спад затронул все основные формы прямых иностранных инвестиций. Число новых инвестиционных проектов снизилось на 37%, слияний и поглощений - на 15%, а количество сделок по трансграничному финансированию проектов, которые являются важным источником инвестиций в инфраструктуру, сократилось на 25%.

Значительное сокращение объемов инвестиций наблюдалось в государствах с развитой экономикой. Так, например, прямые иностранные инвестиции в страны Северной Америки сократились на 56% и составили $68 млрд.

В Азии - главным образом за счет высоких показателей Китая - снижение прямых иностранных инвестиций составило всего 12%. Объемы иностранных инвестиций в страны с переходной экономикой сократились на 81% из-за резкого спада в России.

"Перспективы остаются весьма неопределенными, они будут зависеть от продолжительности кризиса в сфере здравоохранения и от эффективности политических мер по смягчению экономических последствий пандемии. Неопределенность также обусловлена геополитическими рисками", - говорится в докладе ЮНКТАД.-0-