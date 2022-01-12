Проблему нехватки рабочей силы в Германии хотят решить за счет мигрантов

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия столкнулась с нехваткой рабочей силы из-за демографического кризиса. Для решения этой проблемы власти планируют привлечь большее количество мигрантов. С таким заявлением выступил министр экономики, лидер партии "Зеленые" Роберт Хабек, сообщает Reuters.

"Сегодня у нас есть 300 тыс. открытых вакансий, и мы ожидаем, что их число увеличится до миллиона и более. Если мы не устраним этот разрыв, у нас будут реальные проблемы с производительностью", - заявил он на пресс-конференции.

Демографический кризис связан с тем, что каждый год на пенсию уходит больше пожилых сотрудников, чем появляется молодых специалистов. По подсчетам экспертов, к 2030 году совокупная нехватка людей трудоспособного возраста составит примерно 5 млн.

Правящие партии договорились в ходе коалиционных переговоров снизить барьеры для работников из-за рубежа и предпринять еще ряд мер, в том числе повысить размер минимальной заработной платы.-0-