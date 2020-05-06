Проблемы с электричеством зафиксированы в 19 из 23 штатов Венесуэлы

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы с подачей электроэнергии наблюдаются по меньшей мере в 19 штатах Венесуэлы, а также в некоторых районах Каракаса. Об этом сообщила мониторинговая международная некоммерческая организация NetBlocks в своем Twitter, информирует ТАСС.

По данным организации, проблем с электричеством нет только в четырех из 23 штатов страны - Ансоатеги, Боливаре, Дельта-Амакуро и Монагасе.

Исполнительный вице-президент республики Делси Родригес в эфире государственного телевидения заявила, что причиной произошедших перебоев в подаче электричества является атака на энергетическую систему Венесуэлы.

В марте 2019 года в республике произошло несколько массовых отключений электричества, тогда без света оставались Каракас и большинство штатов. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн.-0-