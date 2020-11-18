Продажи автомобилей в ЕС упали на рекордные 26,8% с начала года

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажи легковых автомобилей в странах Евросоюза упали на рекордные 26,8% под влиянием пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

С января по октябрь число зарегистрированных новых легковых автомобилей в 27 государствах ЕС составило около 8 млн, что на 2,9 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за первые 10 месяцев 2020 года зафиксирован рекордный спад продаж авто. Самый значительный спад в ведущих странах ЕС зарегистрирован в Испании - 36,8% и в Италии - 30,9%. Во Франции он составил 26,9%, в Германии - 23,4%.

Отмечается, что после первых восьми месяцев падения продажи автомобилей слегка возросли в сентябре (плюс 3,1% по сравнению с августом), когда начали ощущаться экономические результаты летнего ослабления карантинных мер. Однако в октябре параллельно нарастанию второй волны пандемии спад возобновился и составил 7,8% по сравнению с показателями сентября.

Согласно данным по ведущим автопроизводителям, продажи "Фольксвагена" упали на 28,9%, "Мерседеса" - на 16,7%, "Пежо" - на 26%, "Рено" - на 25,3%, "Тойоты" - на 16,7%, "КИА" - на 15,8%.-0-