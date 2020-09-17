Продажи автомобилей в Европе с начала года упали на 32%

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За первые восемь месяцев 2020 года спрос на легковые автомобили в ЕС сократился на 32%. Такие данные опубликовала на своем сайте Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).

В целом с января по август в Европейском союзе было зарегистрировано 6 123 852 новых автомобиля, что почти на 2,9 млн меньше, чем за тот же период прошлого года. Наибольший спад наблюдался в Испании (минус 40,6%), за ней следуют Италия (минус 38,9%), Франция (минус 32%) и Германия (минус 28,8%).

При этом в последние два месяца показатели продаж падали не так сильно, как в начале года. В июле на рынках семи стран ЕС даже был отмечен рост спроса на автомобили. Так, во Франции рост продаж составил 3,9%, в Испании 1,1%. Общее число регистрируемых машин в июле 2020-го по сравнению с июлем прошлого года сократилось лишь на 5,7%. В августе количество регистрируемых новых автомобилей в ЕС снизилось на 18,9%.-0-