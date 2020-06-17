Продажи новых автомобилей в ЕС из-за пандемии в мае упали почти вдвое

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В странах ЕС, несмотря на ослабление карантинных ограничений, в мае 2020 года продажи новых легковых автомобилей сократились на 52,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликовала Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA), сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Сильнее всего майские продажи рухнули в государствах, принявших наиболее строгие меры в борьбе с распространением коронавируса, - Испании (минус 72,7%), Франции (минус 50,3%), Италии (минус 49,6%), Германии (минус 49,5%).

За пять первых месяцев 2020 года в ЕС продажи новых легковых автомобилей сократились на 41,5% по сравнению с тем же периодом 2019 года. При этом спад продаж в апреле стал самым сильным за все время ведения статистики ACEA.-0-