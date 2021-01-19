Продажи новых автомобилей в ЕС упали за 2020 год на 23,7%

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем продаж новых автомобилей за 2020 год на территории стран Евросоюза упал на рекордно низкие 23,7%, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей.

Рынок легковых автомобилей в ЕС за 2020 год сократился на 23,7%, было зарегистрировано около 9,9 млн новых автомобилей, а это на 3 млн меньше, чем в 2019-м. Главной причиной, которая повлияла на падение продаж, является пандемия. Из-за нее были введены полномасштабные карантины и другие серьезные ограничения в течение года, которые сильно ударили по автомобильному европейскому рынку.

На всех 27 рынках ЕС в течение 2020 года были зафиксированы резкие падения продаж: в Испании - на 32,3%, Италии - на 27,9%, Франции - на 25,5%, Германии - на 19,1%.

Как сообщает ТАСС, по оценкам Еврокомиссии в 2020 году в ЕС зафиксирован самый высокий уровень спада ВВП со времен Второй мировой войны - 7,5%.-0-