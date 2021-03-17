Продажи новых автомобилей в Европе в феврале упали на 19,3%

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам февраля снизились на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 771 486 единиц, это самый низкий показатель за февраль за всю историю наблюдений с 2013 года, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).

Причиной падения продаж стали введенные карантинные меры, закрытие дилерских центров и другие ограничения в европейских странах из-за второй волны COVID-19.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), большинство европейских рынков продемонстрировали снижение продаж: в Испании они упали за месяц на 38,4%, во Франции на 20,9%, в Германии на 19%, в Италии на 12,3%.

Производители автомобилей класса люкс также заявили о потерях в феврале: продажи BMW упали на 13%, а их у конкурента Daimler на 20%.

Европейские автопроизводители рассчитывают на увеличение продаж в Китае, так как Китай еще не ввел ограничительные меры из-за коронавируса.-0-